5 мая — День водолаза — 2023: история и традиции праздника

Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза — праздник, посвященный одной из опасных и трудных профессий. Представители этой сферы проводят работы под водой различного характера — от спасения жизней до устранения пробоин. Когда появился знаменательный день у водолазов и какие особенности и традиции его сопровождают — читайте в материале «Известий».

День водолаза — 2023: история

Праздник был учрежден в честь даты открытия первой в мире водолазной школы — 5 мая 1882 года (23 апреля по старому стилю). Учебное заведение было основано указом императора Александра III в Кронштадте. На протяжении многих лет школа обучения подводному делу была единственной, сюда приезжали учиться со всех уголков Европы. В 2002 году президент России утвердил знаменательную дату для представителей профессии 5 мая.

В мире существуют два общепринятых понятия, которые считаются идентичными, — «водолазы» и «дайверы». Однако в нашей стране дайверами называют только тех, кто занимается подводными погружениями в качестве хобби.

Также в России женщинам запрещено работать водолазом на законодательном уровне. Однако в истории нашей страны есть и исключения.

Так, инженер Нина Соколова во времена Великой Отечественной войны участвовала в прокладывании так называемой артерии жизни — бензопровода на дне Ладожского озера для блокадного Ленинграда. Благодаря действиям женщины город получил необходимое количество горючего для жизнеобеспечения граждан, в общей сложности Соколова провела в водолазном костюме порядка 27 суток.

А наша современница Оксана Шевалье путем упорных трудов добилась того, чтобы быть принятой в Московскую городскую поисково-спасательную службу МЧС в качестве водолаза. Позднее, пройдя переподготовку в Италии, женщина открыла в Москве школу спасателей на воде и водолазов, где соединила приемы российской водолазной школы и европейской.

День водолаза — 2023: традиции праздника

Подводных спасателей в день праздника награждают грамотами и знаками отличия, вспоминая результаты их тяжелой работы и спасенные ими жизни. На локальном уровне для водолазов проводят соревнования по погружению, а в Калининграде проходит особый ритуал для представителей профессии: водолазы совершают погружение в историческом снаряжении.

СМИ по случаю торжества рассказывают читателям и зрителям об особенностях профессии и свершениях российских водолазов. Поздравляют дайверов и благодарные семьи спасенных.

Несколько дней назад, 30 апреля, в России отметили День пожарной службы — еще один праздник, посвященный спасателям. «Известия» рассказали, как и когда у огнеборцев появилась собственная знаменательная дата и как принято ее отмечать.