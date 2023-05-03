В ГД внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении

В Госдуму внесли поправки в федеральный конституционный закон о военном положении, позволяющие провести выборы в новых регионах России при военном положении. Об этом 3 мая сообщается на сайте ГД.

Одним из авторов поправок выступил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. С их помощью будут согласованы законодательные акты в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Луганской и Херсонской областях.

Он отметил, что, согласно ст. 7 закона «О военном положении», нельзя проводить выборы и референдумы в органы госвласти и местного самоуправления на территории, где оно введено. Однако в законах о принятии новых регионов в состав РФ говорится, что осенью 2023 года в них должны состояться выборы. Таким образом, поправки позволят нивелировать это противоречие.

«Хочу отметить, что и закон о военном положении, и законы о принятии новых субъектов в состав России являются конституционными, то есть равнозначными по силе. Однако мы считаем, что необходимо соблюсти в этом вопросе полную юридическую чистоту, которой и можно будет добиться именно через корректировку несколько устаревшего акта», — пояснил Крашенинников.

Ранее, 27 апреля, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в текущем году.

До этого, 20 января, зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что все территориальные и региональные избирательные комиссии в новых субъектах РФ к началу ближайшей избирательной кампании будут подключены к государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы».

В 2023 году россиян ждут региональные и муниципальные выборы. Единый день голосования в этом году состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В этот же день пройдут также выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября 2022 года ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.