В Турции назвали причину возможного прекращения поставок по зерновой сделке

Поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться в случае, если встреча 5 мая в Стамбуле не принесет результатов. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в среду, 3 мая.

Как передает телеканал CNN Türk, он отметил, что предстоящая встреча Турция – Россия – Украина «важна для будущего зернового коридора и если она не принесет положительного результата, отгрузки зерна могут прекратиться 18 мая».

Калын подчеркнул, что «при отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы с мировыми поставками продовольствия».

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что очередной раунд консультаций между Россией и ООН по зерновой сделке пройдет в Москве 5 мая. Она добавила, что проведение встречи сторон сделки на высоком уровне обсуждается, однако окончательных сроков пока нет.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заметил, что Россия заинтересована в соблюдении договоренностей по зерновой сделке, однако поводы для оптимизма в этом вопросе очень скромные. Он добавил, что, если зерновая сделка не будет продлена, РФ не станет делать ничего, противоречащего ее интересам. Также в ответ на вопрос «Известий» представитель Кремля указал, что расширение формата переговоров по зерновой сделки и включение в нее стран, заинтересованных в российском зерне, не обсуждается.

Тогда же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стопроцентной гарантии продления зерновой сделки на данный момент нет, однако работа ведется. По его словам, перспективы зависят от учета требований России.

До этого, 2 мая, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что в организации ищут решение, которое позволит российским банкам совершать трансакции в рамках выполнения зерновой сделки.

Российская сторона 14 марта приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.