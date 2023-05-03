Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку
Мир
Еврокомиссия выделит €1,5 млрд на производство боеприпасов для ВСУ
Мир
Чавушоглу подтвердил закрытие неба Турции для полетов из Армении в третьи страны
Экономика
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с начала апреля
Происшествия
Не выходивший на связь вертолет Ми-2 совершил посадку в Забайкалье
Общество
ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму
Мир
СМИ сообщают о девяти погибших при стрельбе в школе в Белграде
Политика
В ГД внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении
Общество
ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию в 2023 году
Мир
Песков заявил о скромных поводах для оптимизма по зерновой сделке
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Общество
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая
Происшествия
В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина
Сюжет:

В Госдуме предложили сделать изгоями поддерживающие неонацизм страны

Депутат Водолацкий: Польшу и страны, поддерживающие неонацизм, нужно сделать изгоями
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польшу и все страны, которые поддерживают неонацизм, нужно сделать изгоями на международном уровне. Об этом 3 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В руководстве Польши находятся внуки бывших эсэсовских пособников, поэтому, как говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Внуки хотят отомстить за то, что мы уничтожили их родственников, которые служили в нацистских формированиях. Польша считает, что у нее при мощной поддержке НАТО есть уникальный шанс отработать за своих предков. Сегодня Польша, которая всегда испытывала ненависть к РФ, находится во главе структуры, которую создали США, НАТО. Там и полигоны создаются, и обучения проходят. Польша — площадка, на которой формируются, а затем отправляются на линию СВО силы и средства», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Водолацкий считает, что Москва должна разорвать дипломатические отношения с Польшей, а также со всеми странами, которые «сегодня являются ярыми пособниками нацистов Украины».

«Нужно в международном сообществе Польшу и страны, которые активно возрождают и поддерживают нацизм, сделать изгоями. Нужно разработать систему поддержки этого направления во всех здравомыслящих странах. И уже на международном уровне формировать общественное мнение о том, что те страны, которые проповедуют нацизм, должны быть нерукопожатыми. Только тогда можно говорить о том, что гражданское общество на нашей планет озабочено задачей, как решить проблему ликвидации неонацизма», — заключил он.

Развод на деньги: Польша захотела репараций от Германии и РФ
В Варшаве вновь потребовали денег за Вторую мировую

Накануне МИД России заявил, что Варшава охотно превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием и отправляет польских наемников на Украину.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что поведение польских властей не даст ничего хорошего двусторонним отношениям Москвы и Варшавы.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Позже в этот день советник-посланник российской дипмиссии Андрей Ордаш сообщил, что все сотрудники и учителя покинули здание школы при посольстве РФ в Варшаве, захваченное польскими властями. На вывоз оборудования из учебного заведения посольству было дано семь дней.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023