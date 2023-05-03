В Госдуме предложили сделать изгоями поддерживающие неонацизм страны

Польшу и все страны, которые поддерживают неонацизм, нужно сделать изгоями на международном уровне. Об этом 3 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В руководстве Польши находятся внуки бывших эсэсовских пособников, поэтому, как говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Внуки хотят отомстить за то, что мы уничтожили их родственников, которые служили в нацистских формированиях. Польша считает, что у нее при мощной поддержке НАТО есть уникальный шанс отработать за своих предков. Сегодня Польша, которая всегда испытывала ненависть к РФ, находится во главе структуры, которую создали США, НАТО. Там и полигоны создаются, и обучения проходят. Польша — площадка, на которой формируются, а затем отправляются на линию СВО силы и средства», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Водолацкий считает, что Москва должна разорвать дипломатические отношения с Польшей, а также со всеми странами, которые «сегодня являются ярыми пособниками нацистов Украины».

«Нужно в международном сообществе Польшу и страны, которые активно возрождают и поддерживают нацизм, сделать изгоями. Нужно разработать систему поддержки этого направления во всех здравомыслящих странах. И уже на международном уровне формировать общественное мнение о том, что те страны, которые проповедуют нацизм, должны быть нерукопожатыми. Только тогда можно говорить о том, что гражданское общество на нашей планет озабочено задачей, как решить проблему ликвидации неонацизма», — заключил он.

Накануне МИД России заявил, что Варшава охотно превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием и отправляет польских наемников на Украину.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что поведение польских властей не даст ничего хорошего двусторонним отношениям Москвы и Варшавы.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Позже в этот день советник-посланник российской дипмиссии Андрей Ордаш сообщил, что все сотрудники и учителя покинули здание школы при посольстве РФ в Варшаве, захваченное польскими властями. На вывоз оборудования из учебного заведения посольству было дано семь дней.