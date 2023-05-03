В реке на Сахалине нашли тело женщины
Тело 44-летней женщины без признаков жизни нашли в реке Лопатинка, протекающей в Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
Труп обнаружили в селе Горнозаводск, где и проживала погибшая. Ранее женщина ушла из дома, и ее место нахождения не было установлено, отмечает ИА SakhalinMedia.
В ходе осмотра места происшествия признаков преступления не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства смерти сахалинки устанавливаются.
Днем ранее сообщалось, что труп пенсионерки нашли в пожарном водоеме в Тверской области. Тело нашли в деревне Струбищи Сонковского района.