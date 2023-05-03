ФСБ предотвратила попытку покушения на Аксенова со стороны ГУР минобороны Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла подготовку покушений агентурной сети главного управления разведки (ГУР) Украины на главу Крыма Сергея Аксенова, организатором готовящихся терактов является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.

«В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Константинов <...> и мэр города Ялта Павленко <...>, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова», — следует из сообщения, опубликованного на сайте ФСБ 3 мая.

По данным службы безопасности, организатором терактов является связной начальника ГУР Украины Кирилла Буданова, офицер действующего резерва военной разведки 47-летний Роман Машовец, который с 2020 года занимал пост замглавы офиса президента Украины.

Было задержано семь участников агентурной группы. Среди них — граждане Украины и РФ Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Как было установлено спецслужбами, их завербовал Машовец.

При обысках у членов преступной группировки были найдены пять готовых к применению самодельных взрывных устройств (СВУ), пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, а также электродетонаторы военного назначения, трекеры для слежки и средства связи, уточнили в ФСБ.

Сообщается, что возбуждены уголовные дела, подозреваемые дают признательные показания, расследование продолжается.

Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники ФСБ вскрыли агентурную сеть ГУР Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. В ФСБ отметили, что одна диверсионная группа готовила покушения на мэра Ялты и главу Крыма, а вторая под прикрытием бизнеса по торговле свадебными платьями наладила пересылку из Болгарии в разные регионы РФ взрывных устройств.

По версии спецслужб, организатор планируемых терактов Роман Машовец лично координировал подготовку убийств высокопоставленных российских чиновников.

ФСБ вместе с тем установила идентичность взрывчатки в плитах той, которая использовалась для подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля 2023 года. По той же схеме, как полагает следствие, был осуществлен ряд произошедших в России терактов, в частности убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв Крымского моста.