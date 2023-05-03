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Эксперт объяснил падение стоимости нефти Brent

Эксперт Шатов: основная причина падения цены Brent — усиление ожиданий инвесторами рецессии в США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Основной причиной снижения нефтяных котировок послужило усиление ожиданий инвесторами рецессии в США, что окажет непосредственное влияние на перспективы спроса, объяснил «Известиям» 3 мая партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«Цена нефти падала вместе с другими сырьевыми товарами, поскольку цифры по рынку труда оказались хуже ожиданий. Статистика по созданию новых рабочих мест показала, что число открытых вакансий в США заметно снизилось в марте на 384 тыс., до 9,59 млн, по сравнению с 9,974 млн месяцем ранее. Это свидетельствует об охлаждении рынка труда США. Возобновление беспокойства по поводу банковского сектора США добавило давления со стороны продавцов», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, негативно на стоимости нефти также сказались вышедшие накануне данные по PMI (индексу деловой активности) в Китае, согласно которым восстановление экономики идет менее быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, а значит, и спрос не нефть со стороны КНР не демонстрирует существенных признаков роста.

«Резкого обвала цен на нефть в мае не ожидается, но некоторое понижательное давление может сохраниться. Диапазон цены — $72–80 за баррель. Важными для определения дальнейшего движения котировок будут решение по ставке ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.) сегодня вечером и комментарии, которые последуют от председателя ФРС [Джерома] Пауэлла относительно перспектив экономики США и дальнейших действий ФРС», — заключил Шатов.

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Как сообщалось ранее в этот день, согласно данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость нефти Brent с поставкой в июле 2023 года опустилась ниже $75 за баррель впервые с марта. К 12:58 мск цена достигла $73,76.

В начале апреля консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин выразил мнение, что по итогам этого года спрос на нефть может увеличиться на 1,5 млн баррелей в сутки относительно уровня 2022-го. При этом добыча с учетом решения некоторых стран ОПЕК+ по ее сокращению вырастет меньше — примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Эксперт считает, что в результате на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который в свою очередь создает предпосылки для роста цен. Тимонин не исключил, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти уровень $100.

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