Умер актер сериала «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет

Аргентинский актер, звезда сериала «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет, проживавший в Мексике, умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил портал Ruetir.

Актер скончался 1 мая.

«Совет директоров и комитет по надзору Национальной ассоциации переводчиков объявляют о смерти партнера-переводчика Гастона Тусета 1 мая 2023 года», — приводит портал сообщение представителей Национальной ассоциация переводчиков (ANDI).

Среди самых известных работ актера — роль в мыльной опере «Богатые тоже плачут», вышедшей в 1979 году. Он также снимался в фильмах «Искра» (1982) и «Привилегия любить» (1998), а также «Любовные узы, увидевшем свет в 1995 году. Он также снимался в мелодрамах «Дикая роза» и «Моя вторая мама». Последней его работой в качестве актера была теленовелла «Тень прошлого», в которой он снялся в 2014 году.

В качестве режиссера Тусет работал над фильмами «Роза для Гваделупы», «Два лица Аны», «Злоумышленница» и другими.