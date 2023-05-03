Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 27 марта

Стоимость нефти Brent с поставкой в июле 2023 года на Лондонской бирже ICE снизилась до $75 за баррель впервые с 27 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 3 мая.

Таким образом, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 2,23%, до $73,64 за баррель, говорят данные торговой площадки на 11:34 мск.

Днем ранее сообщалось о снижении цены на Brent до $77 за баррель. Также снижался июньский фьючерс и на нефть марки WTI — на 3,85%, до $72,86 за баррель.

19 апреля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что на снижение стоимости нефти марки Brent влияют рассмотрение участниками торгов возможности возвращения на мировой рынок поставок нефти из Курдистана, а также укрепление позиций доллара США. По мнению эксперта, до конца этого месяца нефть Brent может торговаться в пределах $82–87.

Между тем в начале апреля консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин рассказал «Известиям», что по итогам 2023 года спрос на нефть может вырасти на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) относительно уровня 2022-го, в первую очередь за счет КНР и развивающихся стран. При этом добыча с учетом решения некоторых стран ОПЕК+ по сокращению увеличится ощутимо меньше — примерно на 500 тыс. б/с. Эксперт объяснил, что в результате на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который в свою очередь создает предпосылки для роста цен. Тимонин спрогнозировал, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти отметку $100.

2 апреля стало известно, что Казахстан и страны ОПЕК+ дополнительно сократят добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года. В тот же день сообщалось, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.