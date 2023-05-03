В Хабаровске 11 человек отравились фастфудом

В Хабаровске 11 человек заразились кишечной инфекцией после употребления в пищу фастфуда, изготовленного одним из местных предприятий. У жителей отмечаются повышение температуры, рвота, жидкий стул и интоксикация. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сейчас за пострадавшими наблюдают медики. По данным ведомства, причиной инфекции стало употребление в пищу продукции ООО «Сиеста-фуд». Фирма производит сэндвичи и онигири, отмечает ИА AmurMedia.

В ходе расследования специалисты Роспотребнадзора выявили на предприятии многочисленные санитарные нарушения. Среди них — нарушения требований к обработке и приготовлению продукции, к условиям хранения, уборке и личной гигиене. Кроме того, предприятие открылось без подачи уведомления о начале своей деятельности.

Для установления источника инфекции специалисты взяли пробы пищи, воды, смывов с поверхностей и биологический материал от сотрудников. Пробы отправили в лабораторию.

Деятельности фирмы приостановлена. Принимаются меры по отзыву готовой продукции из торговой сети.

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