Песков заявил о скромных поводах для оптимизма по зерновой сделке

Россия заинтересована в соблюдении договоренностей по зерновой сделке, однако поводы для оптимизма в этом вопросе очень скромные. Об этом в среду, 3 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы условия этой сделки соблюдались, чтобы были выполнены те договоренности, которые были достигнуты достаточно давно, еще при активации этой сделки», — сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что контакты по этому вопросу продолжаются, однако поводы для оптимизма довольно скромные.

Кроме того, Песков отметил, что, если зерновая сделка не будет продлена, РФ не станет делать ничего, противоречащего ее интересам.

«Разумеется, российская сторона будет продолжать контакты и с представителями ООН, и с другими представителями в расчете на то, что все-таки условия сделки будут выполнены. А дальше не будем пока забегать вперед», — добавил он.

Также в ответ на вопрос «Известий» представитель Кремля указал, что расширение формата переговоров по зерновой сделки и включение в нее стран, заинтересованных в российском зерне, не обсуждается.

Ранее в этот день глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стопроцентной гарантии продления зерновой сделки на данный момент нет, однако работа ведется. По его словам, перспективы зависят от учета требований России.

Также в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что очередной раунд консультаций между Россией и ООН по зерновой сделке пройдет в Москве 5 мая. Она добавила, что проведение встречи сторон сделки на высоком уровне обсуждается, однако окончательных сроков пока нет.

До этого, 2 мая, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что в организации ищут решение, которое позволит российским банкам совершать трансакции в рамках выполнения зерновой сделки.

Российская сторона 14 марта приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.