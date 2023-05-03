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«Остров мечты» отпразднует День Победы

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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9 мая в городском променаде «Острова мечты» пойдет большая праздничная программа, приуроченная к Дню Великой Победы. Посетителей ждут выступления музыкальных коллективов, пять мастер-классов для взрослых и детей, тематическая фотозона и отправка поздравительных открыток. Все мероприятия бесплатные.

9 Мая на центральной площади «Москва» с 12:00 до 18:00 гости смогут услышать знаменитые песни военных лет под аккомпанемент аккордеона, а также отправить поздравительную открытку близким, воспользовавшись специальным почтовым ящиком.

В течение дня для всех посетителей будет доступен интерактивный арт-объект в формате фотозоны, который будут украшать гости. Каждый желающий сможет прикрепить к арт-объекту бумажных-журавликов — символов светлой памяти сражавшимся, а также написать свои пожелания.

В 14:00 для всех желающих пройдет мастер-класс по созданию гвоздики из бумаги — одного из символов праздника. В 15:00 для взрослых гостей проведут занятия по сборке различных моделей военной техники: самолетов, танков, кораблей. В 16:00 юные посетители вместе с аниматорами создадут своими руками поздравительные открытки. В 17:00 взрослым гостям предложат сплести венок из полевых цветов под руководством опытных флористов, а участникам помладше проведут мастер-класс по созданию журавлей из бумаги в технике «оригами».

Вход на мероприятие свободный.

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