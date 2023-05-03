На автодроме Moscow Raceway пройдет REC. Гран При Москвы

14 мая на автодроме Moscow Raceway пройдет старт сезона главных кольцевых автогонок на выносливость — REC. Гран-При Москвы.

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Russian Endurance Challenge — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где испытанию на выносливость подвергаются как и пилоты, так и гоночная техника.

Гран-При Москвы — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: 4х часовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта.

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с гоночной техникой и пилотами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и уникальная гоночная техника — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: REC. Гран-При Москвы запомнится вам надолго!

Начало мероприятия – в 12:30 в воскресенье!

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.