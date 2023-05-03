Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку
Мир
NYT узнала о непригодности переданных Киеву САУ PzH 2000 к условиям распутицы
Мир
Чавушоглу подтвердил закрытие неба Турции для полетов из Армении в третьи страны
Мир
Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
Армия
ВКС РФ уничтожили военные резервы ВСУ у Авдеевки
Общество
ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму
Происшествия
В Зеленограде два человека погибли при аварии с мотоциклом
Общество
Пожару в резервуаре с нефтью в Краснодарском крае присвоен высший ранг сложности
Общество
ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию в 2023 году
Происшествия
Один человек погиб в результате возгорания трех частных домов в Красноярском крае
Мир
Офис телеканала Fox в американском Мемфисе эвакуировали из-за стрелка
Общество
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая
Общество
Синоптики спрогнозировали до 16 градусов тепла в Москве в среду

На автодроме Moscow Raceway пройдет REC. Гран При Москвы

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

14 мая на автодроме Moscow Raceway пройдет старт сезона главных кольцевых автогонок на выносливость — REC. Гран-При Москвы.

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Russian Endurance Challenge — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где испытанию на выносливость подвергаются как и пилоты, так и гоночная техника.

Гран-При Москвы — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: 4х часовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта.

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с гоночной техникой и пилотами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и уникальная гоночная техника — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: REC. Гран-При Москвы запомнится вам надолго!

Начало мероприятия – в 12:30 в воскресенье!

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023