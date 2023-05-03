Власти Сарапула помогут с документами пострадавшим от крупного пожара

Власти Сарапула в Удмуртии окажут помощь жильцам двух домов, где произошел крупный пожар. О мерах поддержки рассказал на своей странице в соцсети глава города Виктор Шестаков. Ситуация обсуждалась на заседании комиссии по ЧС.

Так, принято решение, что в течение дня, 3 мая, заммэра по вопросам ЖКХ встретится с каждой семьей, чтобы узнать, нужны ли им жилье и одежда, выдаст набор продуктов, поможет с оформлением документов для получения материальной помощи. Заммэра по социальным вопросам в свою очередь решит вопрос с размещением людей в общежитиях и в ведомственном жилье предприятий Сарапула, сообщает ИА «Сусанин».

Жителям города также предложили помочь погорельцам. С 10:00 они могут принести одежду в дом культуры радиозавода или в ДК «Заря», отмечает udm-info.ru.

Пожар на улице Куйбышева возник вечером 2 мая. В пресс-службе МЧС по Удмуртии сообщили, что огонь уничтожил один дом, во втором горящем бараке удалось сохранить четыре квартиры и не допустить перехода пламени на третье здание.

Глава Удмуртии Александр Бречалов дал поручение республиканскому минсоцполитики оказать помощь пострадавшим в восстановлении документов и оформлении материальной помощи.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что в поселке Волна в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами составляет 1,2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен высший ранг сложности. По данным «Известий», объем резервуара с нефтью составляет 20 тыс. куб. м.