Рецидивист из Якутии нанес теще 20 смертельных ударов ножом

Жителя Жиганского района Якутии приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство матери своей гражданской жены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в среду, 3 мая.

Суд установил, что ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на тещу. Как отмечает ИА YakutiaMedia, причиной агрессии стала личная неприязнь.

Рецидивист нанес женщине около 60 ударов в область головы и туловища, в том числе 20 ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Прокурор Булунского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Приговор суда вступил в законную силу, отмечает ИА SakhaNews.

Днем ранее сообщалось, что рецидивист откусил ухо собутыльнику во время ссоры в Якутии. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 2,4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.