В Москве прогремел «Вальс Победы»

Вчера в Москве завершился турнир по танцевальному спорту «Кубок ЦСКА – Вальс Победы 2023». В 27-ой раз этот праздник собрал профессионалов и любителей. В этом году на паркет вышло почти 9000 человек из разных уголков нашей страны, тем самым соревнование ещё раз подтвердило статус одного из крупнейших в России.

Мероприятие прошло с особым размахом — чемпионы мира, абсолютные чемпионы России вышли на паркет «Крокус Экспо» и продемонстрировали свое танцевальное искусство. Их выступления уже стали традицией празднования великого Дня Победы, ведь неотъемлемой частью турнира вот уже много лет является беспрецедентный конкурс «Дети Войны», во время которой на танцполе встречаются потомки участников ВОВ с танцевальными посвящениями нашим предкам-освободителям. На этот раз акция проходила при поддержке Благотворительного фонда Никиты Томилина, который занимается развитием образовательных и культурно-патриотических программ в России.

Также особым подарком для зрителей стало выступление казачьего хора.

«В этом году определяются победители в двух номинациях: Кубок ЦСКА, посвящённый 100-летию спортивного клуба и «Звезды России». Серия турниров «Звезды России» - это пять этапов соревнований в латиноамериканской и европейской программе в рамках пяти выдающихся международных турниров с многолетней историей, которые зарекомендовали себя и являются достоянием танцевального спорта. Судейская коллегия этапа сформирована из числа ведущих экспертов танцевального спорта. По окончании соревнований был подведен итог рейтинга каждой пары, который и определил победителя. Все полуфиналисты получат памятные подарки от партнеров серии турниров. Отдельная благодарность за поддержку фонду Никиты Томилина, а также компании «MayFlor» за шикарные корзины с цветами для победителей турнира и «Детей Войны», которые украсили наш весенний праздник», — поделилась итогами организатор и основатель кубка Виктория Кокоулина.

Участникам турнира вручили памятные награды и призы: наборы шоколада Libertad, витамины от компании «ВТФ», кисти для макияжа Roubloff, детокс-напитки OLife, косметику Regenique, наборы мёда WowHoney, а также подарки от интернет-магазина «Хобби-Центр» и бренда одежды BRAMO.

Мероприятие прошло при поддержке Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и Московской федерации танцевального спорта. А также в сотрудничестве с Александрой Куцевол #kutsevolcelebrityagency по коммуникациям с партнёрами и СМИ. Будем рады снова собраться вместе в следующем году!