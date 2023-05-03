Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку
Мир
NYT узнала о непригодности переданных Киеву САУ PzH 2000 к условиям распутицы
Мир
Чавушоглу подтвердил закрытие неба Турции для полетов из Армении в третьи страны
Мир
Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
Армия
ВКС РФ уничтожили военные резервы ВСУ у Авдеевки
Общество
ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму
Происшествия
В Зеленограде два человека погибли при аварии с мотоциклом
Общество
Пожару в резервуаре с нефтью в Краснодарском крае присвоен высший ранг сложности
Общество
ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию в 2023 году
Происшествия
Один человек погиб в результате возгорания трех частных домов в Красноярском крае
Мир
Офис телеканала Fox в американском Мемфисе эвакуировали из-за стрелка
Общество
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая
Общество
Синоптики спрогнозировали до 16 градусов тепла в Москве в среду

Чавушоглу подтвердил закрытие неба Турции для полетов из Армении в третьи страны

0
Фото: Global Look Press/Iranian Foreign Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 3 мая, подтвердил закрытие турецкого воздушного пространства для полетов из Армении в третьи страны.

При этом он указал на то, что данный запрет будет действовать до тех пор, пока «провокации со стороны Армении против Турции и Азербайджана» не прекратятся. Речь идет об установке 25 апреля в Ереване памятника лицам, участвовавшим в операции «Немезис», целью которой было отомстить организаторам геноцида армян.

«Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации. Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры», — заявил министр, чьи слова приводи телеканал NTV.

Дополнительные Кемеры: число рейсов в Турцию этим летом вырастет на 50%
Снизятся ли цены на авиабилеты и по каким направлениям будут перевозки

29 апреля сообщалось, что Турция запретила совершать полеты через свое воздушное пространство самолетам армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу.

Ранее, 18 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что Турция откроет границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

Еще в октябре 2022 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с премьер-министром Армении Пашиняном заявил, что отношения Турции и Армении со временем нормализуются.

В 2009 году в швейцарском Цюрихе турецкая и армянская стороны подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако документы не были ратифицированы. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования отношений. В настоящее время страны ведут работу по нормализации отношений.

По данным армянских историков, в Османской империи в период с 1915 по 1923 год было уничтожено около 1,5 млн армян. Факт геноцида признали более 20 стран.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023