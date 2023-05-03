Чавушоглу подтвердил закрытие неба Турции для полетов из Армении в третьи страны

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 3 мая, подтвердил закрытие турецкого воздушного пространства для полетов из Армении в третьи страны.

При этом он указал на то, что данный запрет будет действовать до тех пор, пока «провокации со стороны Армении против Турции и Азербайджана» не прекратятся. Речь идет об установке 25 апреля в Ереване памятника лицам, участвовавшим в операции «Немезис», целью которой было отомстить организаторам геноцида армян.



«Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации. Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры», — заявил министр, чьи слова приводи телеканал NTV.

29 апреля сообщалось, что Турция запретила совершать полеты через свое воздушное пространство самолетам армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу.

Ранее, 18 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что Турция откроет границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

Еще в октябре 2022 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с премьер-министром Армении Пашиняном заявил, что отношения Турции и Армении со временем нормализуются.

В 2009 году в швейцарском Цюрихе турецкая и армянская стороны подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако документы не были ратифицированы. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования отношений. В настоящее время страны ведут работу по нормализации отношений.

По данным армянских историков, в Османской империи в период с 1915 по 1923 год было уничтожено около 1,5 млн армян. Факт геноцида признали более 20 стран.