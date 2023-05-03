Автобусный парк обновили на трех дачных маршрутах в Оренбурге

Новые автобусы, «ЛиАзы», стали работать на трех дачных маршрутах в Оренбурге. Об этом сообщил замглавы управления пассажирского транспорта городской администрации Александр Грищенко. Он также прокомментировал ситуацию с разбитыми дорогами и передвижением по ним новых автобусов.

По словам чиновника, которые приводит Урал56.Ру, перед тем как запустить дачные маршруты, специалисты трижды выезжали на обследование состояния дорог. Проводилась работа с председателями СНТ и главой ассоциации садоводов. В целом ситуация с дорогами в СНТ улучшается, поэтому и было принято решение о запуске новых транспортных средств по этим маршрутам.

Сезон работы садоводческих маршрутов стартовал в Оренбурге 29 апреля. Всего в этом году будет работать 41 маршрут. Для перевозки жителей выделили более 70 единиц подвижного состава.

Тем временем 56orb.ru сообщает, что водители автобусов отказываются ездить по дороге в СНТ в микрорайоне Ростоши в Оренбурге. Дачникам приходится идти пешком. Портал ссылается на объявление, которое появилось в автобусах № 100. Причина — неудовлетворительное состояние дороги. Соответствующий запрос направили в управление пассажирского транспорта городской администрации.

Также оренбуржцы жалуются, что на дачных маршрутах нет остановочных павильонов. Дачники вынуждены дожидаться автобусов, стоя на обочине.