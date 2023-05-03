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ПСБ и Чеченская Республика договорились о сотрудничестве

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Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в рамках рабочей встречи подписали соглашение о сотрудничестве.

Как отметили в пресс-службе банка, «закрепленное партнерство выведет на новый уровень» взаимодействие ПСБ и ЧР для «укрепления социально-экономической сферы республики».

Одним из приоритетных направлений совместной работы станет повышение доступности жилья для населения — этому должно способствовать масштабирование программ ипотечного кредитования ПСБ, в том числе с господдержкой. «Банк является проводником большинства программ, предусматривающих льготные процентные ставки по ипотеке для семей с детьми, военнослужащих и ряда других категорий», — пояснили в пресс-службе.

Стороны также намерены совместно реализовывать в Чеченской Республике социально-значимые и инфраструктурные проекты. ПСБ готов предложить региону финансовые механизмы поддержки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса. Еще одним направлением работы станут программы, направленные на улучшение делового климата в республике и повышение финансовой грамотности населения.

По словам Фрадкова, партнерство ПСБ и руководства ЧР «позволит обеспечить финансовую поддержку всем процессам, направленным на укрепление экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности республики».

Участники рабочей встречи также обсудили вопросы, связанные с поддержкой малого и среднего предпринимательства, в том числе реализацию льготных программ кредитования бизнеса. Кроме того, были подняты темы финансирования застройщиков ЧР и развития проектов с предприятиями бюджетной сферы.

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