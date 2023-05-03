Детские лагеря в Курганской области срывают сроки ремонта

В Курганской области в восьми детских лагерях продолжается ремонт и модернизация. В некоторых из них работы могут не завершиться к сроку открытия, 1 июня. Об этом предупредил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Он уточнил, что крупный ремонт проводится в лагерях «Красные орлы», «Салют», «Лесная республика», «Космос» и «Зеркальный», пишет ИА «Ура.ру».

Что касается программы этого года, то, по словам чиновника, отдельный акцент сделают на знакомстве детей с Российским движением детей и молодежи. Кроме того, планируется отработка с детьми навыков доврачебной помощи пострадавшим в различных ситуациях.

Также будут походы для отработки навыков выживания и ориентирования на местности. Подъем флага и исполнение гимна включены в обязательную программу.

Ранее, в середине апреля, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести летнее пособие на отдых для отличившихся школьников.