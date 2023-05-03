Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку
Мир
NYT узнала о непригодности переданных Киеву САУ PzH 2000 к условиям распутицы
Мир
Чавушоглу подтвердил закрытие неба Турции для полетов из Армении в третьи страны
Мир
Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
Армия
ВКС РФ уничтожили военные резервы ВСУ у Авдеевки
Общество
ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму
Мир
В бундестаге спрогнозировали рост цен на газ во второй половине 2023-го
Мир
Офис телеканала Fox в американском Мемфисе эвакуировали из-за стрелка
Общество
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая
Общество
Пожару в резервуаре с нефтью в Краснодарском крае присвоен высший ранг сложности
Происшествия
В Зеленограде два человека погибли при аварии с мотоциклом
Происшествия
Один человек погиб в результате возгорания трех частных домов в Красноярском крае
Общество
Синоптики спрогнозировали до 16 градусов тепла в Москве в среду
Сюжет:

Военный эксперт усомнился в сокрытии Украиной данных о контрнаступлении

Военный эксперт Литовкин заявил, что союзники Украины знают всё о контрнаступлении
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина не может не делиться планами контрнаступления со своими союзниками, потому что именно они дают Киеву указания. Об этом 3 мая «Известиям» заявил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Накануне газета Politico со ссылкой на источники написала, что украинская власть скрывает от стран, оказывающих военную поддержку, детали своего контрнаступления. Так Киев старается предотвратить утечку информации и не поставить военную операцию под угрозу.

«Украина выполняет те указания, которые ей дают инструкторы из США. Поэтому говорить о том, что она скрывает какие-то свои планы, — это сказка про белого бычка. Это всё неправда», — сказал Литовкин.

По мнению эксперта, контрнаступление Вооруженных силы Украины (ВСУ), скорее всего, будет, но Киев к нему не готов.

«У ВСУ нет авиации, которая должна прикрывать бронетехнику. Нет достаточных средств противовоздушной обороны войскового звена, которые будет прикрывать технику от удара с воздуха. Поэтому всякие мифологемы распространяются в информационном пространстве для того, чтобы прикрыть неготовность или скрасить последующее поражение, чтобы объяснить, что поражение произошло из-за того, что была утечка информации, потому что не дали необходимую технику и так далее», — объяснил он.

Опасные в связке: ФСБ разоблачила сеть украинских агентов в России
По каким каналам они поставляли в страну взрывчатку и на кого готовили покушения

По данным Politico, Украина воздерживается от обмена данными с США из-за недавней утечки секретных документов от американского военнослужащего Джека Тейшейра. Тогда в Сети распространилась информация о позициях киевских войск, их запасах оружия и оценках потерь.

В конце апреля издание The Guardian сообщило, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных финансовых вливаний и передачи большого количества вооружений. В публикации говорилось, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества боевиков и военной техники для реализации своих целей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023