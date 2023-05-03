Военный эксперт усомнился в сокрытии Украиной данных о контрнаступлении

Украина не может не делиться планами контрнаступления со своими союзниками, потому что именно они дают Киеву указания. Об этом 3 мая «Известиям» заявил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Накануне газета Politico со ссылкой на источники написала, что украинская власть скрывает от стран, оказывающих военную поддержку, детали своего контрнаступления. Так Киев старается предотвратить утечку информации и не поставить военную операцию под угрозу.

«Украина выполняет те указания, которые ей дают инструкторы из США. Поэтому говорить о том, что она скрывает какие-то свои планы, — это сказка про белого бычка. Это всё неправда», — сказал Литовкин.

По мнению эксперта, контрнаступление Вооруженных силы Украины (ВСУ), скорее всего, будет, но Киев к нему не готов.

«У ВСУ нет авиации, которая должна прикрывать бронетехнику. Нет достаточных средств противовоздушной обороны войскового звена, которые будет прикрывать технику от удара с воздуха. Поэтому всякие мифологемы распространяются в информационном пространстве для того, чтобы прикрыть неготовность или скрасить последующее поражение, чтобы объяснить, что поражение произошло из-за того, что была утечка информации, потому что не дали необходимую технику и так далее», — объяснил он.

По данным Politico, Украина воздерживается от обмена данными с США из-за недавней утечки секретных документов от американского военнослужащего Джека Тейшейра. Тогда в Сети распространилась информация о позициях киевских войск, их запасах оружия и оценках потерь.

В конце апреля издание The Guardian сообщило, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных финансовых вливаний и передачи большого количества вооружений. В публикации говорилось, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества боевиков и военной техники для реализации своих целей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.