Тюменский рыбак утонул в реке при опрокидывании лодки

Рыбак утонул в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Мужчина отправился по реке Мияссы на самодельном маломерном судне, чтобы проверить рыболовные сети, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в среду, 3 мая.

Трагедия произошла накануне днем, пишет портал «Наш город». По пути лодка перевернулась. Спасательного жилета у рыбака не было. Он не смог самостоятельно выбраться из воды и утонул.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при эксплуатации маломерных судов и не выходить на водоемы без спасательных жилетов, отмечает Megatyumen.ru.

Днем ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в акватории Амура идут поиски рыбака с перевернувшейся лодки. Судно опрокинулось во время сплава по Амуру в районе деревни Ченки Комсомольского района