Детские технопарки Москвы проведут акцию «ТехноЗнайка»

Столичные детские технопарки с 22 по 28 мая проведут познавательную акцию «ТехноЗнайка», рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Проект «ТехноЗнайка» станет ярким завершением учебного года. На занятиях ребята попробуют создать мультфильм, собрать электронную схему, разработать программы виртуальной реальности. Их познакомят с основами робототехники, графическим дизайном и многими другими направлениями», — отметила Сергунина.

По ее словам, к акции уже присоединилось больше 70 учреждений допобразования, и заявки продолжают поступать.

Так, детский технопарк Российского государственного социального университета в рамках проекта «ТехноЗнайка» проведет три занятия, на которых расскажут о виртуальной и дополненной реальности, научат работать с базовыми инструментами графического редактора и пользоваться технологиями 3D-сканирования, чтобы создать семейный 3D-портрет.

Посетителям детского технопарка «Косыгин парк» Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина предложат протестировать отечественную разработку в сфере виртуальной реальности и побеседовать с ее создателями. Также там состоится встреча с киберспортсменом, который расскажет о новом виде спорта.

Детский технопарк «Инжинириум» Московского государственного технического университета им. Баумана проведет выездные занятия, посвященные молекулярной кухне: участники научатся разбираться в пищевых добавках, смогут поэкспериментировать с их свойствами и освоить один из основных приемов этого кулинарного направления — сферификацию.

Всего в рамках познавательной акции запланировано порядка 100 мастер-классов. Чтобы бесплатно поучаствовать в мероприятиях, нужно зарегистрироваться на сайте детских технопарков. Продолжительность занятий — до двух часов.