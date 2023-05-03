Следователи назвали возможную причину взрыва газа в Саратовской области
Возможной причиной взрыва в жилом здании в Энгельсе могла стать утечка газа. Об этом сообщила в среду, 3 мая, пресс-служба СУ СК по Саратовской области.
По предварительным данным, в квартире дома, расположенного на улице Полтавской, утром произошла утечка газа, после чего прозвучал хлопок. Проживавших там супругов, 67-летнего мужчину и 70-летнюю женщину, госпитализировали с травмами.
Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия и на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.
О взрыве стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что из-за взрыва газа начался пожар в квартире на пятом этаже. Возгорание ликвидировали. Из дома эвакуировали 30 человек, включая пятерых детей.