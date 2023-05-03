Мужчина жестоко избил пенсионера в вагоне метро в Москве

В Москве в вагоне метрополитена 41-летний мужчина жестоко избил пенсионера из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 3 мая, рассказали в столичной прокуратуре, прикрепив запись с камеры видеонаблюдения.

«Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ («Побои, совершенные из хулиганских побуждений»), — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Как видно на кадрах, 69-летний мужчина шел вдоль вагона и случайно споткнулся о вытянутые ноги пассажира, это и стало причиной его агрессии.

Пенсионеру потребовалась помощь медиков.

20 марта в прокуратуре Москвы сообщили еще об одном избиении в вагоне метро. Мужчина из хулиганских побуждений ударил головой подростка в лицо. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь. Инцидент произошел в поезде, который двигался от станции «Беговая» до станции «Полежаевская».