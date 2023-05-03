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В Японии за год разорилось рекордное количество мелких и средних фирм

Nikkei: в 2022 финансовом году в Японии разорились 463 мелкие и средние компании
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Фото: Global Look Press/AFLO/Stanislav Kogiku
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Инфляция и рост цен на импортируемое сырье привел к банкротству 463 мелких и средних компаний в Японии в прошедшем финансовом году. Это в 3,4 раза больше, чем было зафиксировано год назад, сообщила в среду, 3 мая, газета Nikkei.

«Высокие цены начинают оказывать давление на малый и средний бизнес в Японии, вынуждая рекордное количество из них обанкротиться, поскольку страна отстает от Запада, а возросшие затраты перекладываются на клиентов», — пишет издание.

В материале отмечается, что только в марте разорилось 67 компаний, что стало рекордным показателем за один месяц.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, нехватка оборотных средств и угроза банкротства сдерживают рост зарплат сотрудникам в мелких и средних компаниях, где задействовано больше всего наемных работников. Наибольшую нагрузку испытывают ресторанный и гостиничный бизнес. Также ожидается, что затраты вырастут и в логистическом бизнесе из-за введенного в 2024 году ограничения на сверхурочную работу водителей.

Таким образом рост зарплат почти не затрагивает мелкий и средний бизнес и в основном приходится на работников крупных компаний, утверждают эксперты.

На фоне сложившейся ситуации потребительский спрос не может расширяться и потому существенно замедляет темпы экономического роста страны. Как добавляет «Газета.Ru», потребительский спрос в Японии формирует примерно 60% валового внутреннего продукта страны.

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Ранее в апреле сообщалось, что Токио может столкнуться с угрозой нехватки электроэнергии при условии жаркого лета в 2023 году из-за остановки некоторых тепловых электростанций. Япония впервые за семь лет ввела режим экономии электроэнергии зимой в сентябре прошлого года. Тогда сокращение потребления электроэнергии затронуло лишь второстепенные цели, например, рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах.

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