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Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая

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Фото: ТАСС/Sergei Karpov
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Открытое прощание с российским модельером Вячеславом Зайцевым пройдет в четверг, 4 мая, в подмосковном городе Щелково.

По информации «Известий», отпевание начнется в 12:00 в Троицком соборе. Сообщается, что кутюрье похоронят на Жегаловском кладбище.

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2 мая экс-директор Дома моды Николай Головин рассказал «Известиям» о желании сына Зайцева Егора похоронить своего отца незаметно и быстро, потому что всю жизнь ему завидовал. Головин обратил внимание на то, что Егор Зайцев — единственный сын и наследник.

Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что известного кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.

Российский президент Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Зайцева.

Как сказал историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995), народным художником России (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».

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