Двухэтажное здание сгорело в Мурманской области
Двухэтажный деревянный дом сгорел в Кандалакше (Мурманская область). В тушении участвовали 13 человек.
Сообщение о пожаре поступило днем 2 мая. В течение двух часов горение в неэксплуатируемом здании на улице Первомайской удалось локализовать, еще спустя час было объявлено о ликвидации горения. Об этом сообщает ИА «Би-порт».
Кровля сгорела на площади 480 кв. м. Также сгорели помещения на общей площади 220 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.
В Красноярском крае пожар охватил три частных дома, площадь горения составила 600 кв. м. В ликвидации горения участвовали 39 человек и 12 единиц техники Один человек погиб.