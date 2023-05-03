Отопительный сезон завершится в Новосибирске 10 мая
Власти Новосибирска назвали дату отключения отопления. В связи с устойчивым потеплением прекратить подачу тепла планируют 10 мая.
Согласно прогнозам, минусовые температуры в городе больше не ожидаются. С 4 мая среднесуточная температура воздуха начнет превышать +8 градусов Это является условием для завершения отопительного сезона.
По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрия Перязева, управляющими компаниями отработан порядок ограничения теплоснабжения потребителей. Об этом пишет VN.ru.
В городе Первомайск Нижегородской области принято решение о возобновлении подачи отопления в связи с похолоданием. Теплоснабжение зданий продлится до особого распоряжения.