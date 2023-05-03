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Три лесных пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

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За минувшие сутки в Псковской области потушили три лесных пожара. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на МЧС региона. Первое возгорание было обнаружено в районе деревни Прискуха в Локнянском районе. Огонь прошел площадь около 1 га. Ликвидировать горение удалось в течение двух часов.

Позже сообщение о пожаре поступило из деревни Большие Житковицы в Плюсском районе. Площадь горения составила 1 га.

В районе деревни Кресты в Невельском районе лесной пожар охватил площадь 0,3 га.

В конце апреля в Куньинском и Великолукском районах был введен особый противопожарный режим. На территории муниципалитетов ограничено посещение лесов.

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