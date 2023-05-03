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Ветеран ВОВ рассказал о службе в войсках ВДВ в свои 17 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Располыхин, проживающий во Франции, в среду, 3 мая, в преддверии годовщины Дня Победы поделился с «Известиями» историей о том, как он отправился на войну в 17 лет и что его ожидало на фронте.

Он рассказал, что повестка пришла сразу после Нового года в январе 1943-го. Ему тогда было 17 лет и 3 месяца. Все родные переживали, отец сразу начал рьяно готовить сына к армии — учил завязывать портянки. Юного Владимира Располыхина ждало военное училище связи, где он с утра до вечера учил азбуку Морзе в радиовзводе. Позже его распределили в Горьковскую школу радиоспециалистов, а там уже он вызвался на службу в Воздушно-десантные войска. Какое-то время он обучался прыжкам с аэростата.

«К слову сказать, прыгать надо или первым, или последним. Почему первым? Потому что люлька не качается, всё нормально. Прыгнул — и «С богом!» всем остальным. А последним — можно задержаться», — поделился ветеран.

Владимир Васильевич вспомнил, как однажды забыл свое оружие в поле. Это была ровная местность, он побежал туда на разведку, а потом по возвращении осознал, что забыл автомат. На свой страх и риск, чтобы не казаться в глазах остальных трусом, который решил отсидеться во время боя, он отправился один на поиски.

«Искал, наверное, минут пятнадцать, руками раздвигал картофельную ботву. И что вы думаете? Я наткнулся на холодное, как говорится, тело. Это оказался автомат. Я рисковал, очень рисковал. Почему? Потому что я был один в поле, никого не было, я мог наткнуться на остатки немецких войск, которые после наших боевых сражений могли там оставаться. Но этого не случилось», — рассказал он.

Ветеран вспоминал бомбы, которые попали в полевую кухню недалеко от окопов, в которых они прятались. Вспоминал пулю, которая прошла по касательной в районе шеи и «благо, не задела гортань». Память о ней до сих пор на теле мужчины. Он подчеркнул, что его поколение обязано передать следующим поколениям то, чем они смогли закончить войну, — победу, освобождение. И что День Победы — один из важнейших праздников, который не дает забыть подвиг всех сражавшихся за Родину.

«9 Мая — это святой славный праздник для нас, понимаете? Большего, чем этот праздник, для меня как для ветерана, для участника войны не существует», — отметил Владимир Васильевич.

Напоследок он прочитал надпись на поздравительной открытке, которую сохранил на память. В ней напоминается, что ветераны говорят о том, что было пережито ими лично, что до сих пор стоит перед их глазами и снится по ночам.

«Дети, внуки, правнуки наши, помните: без памяти нет жизни на Земле. Нет связи времен, нет грядущего. А вот живые, будьте достойны тех, которые своей смертью на полях былых сражений завоевали вашу свободу и отстояли Родину», — завершается напутствием памятная речь.

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Ранее, 3 мая, Ветеран Великой Отечественной войны Виталий Полунов, проживающий в Израиле, поделился с «Известиями» историей своего боя против фашистов, за который он был награжден орденом Славы. Вместе с боевыми товарищами Виталий Яковлевич дошел до Берлина, после чего его перебросили в Восточную Пруссию. Немецкие части они преследовали до 17 мая, даже после того, как им объявили о Дне Победы.

2 мая ветеран Великой Отечественной войны Розалия Сергеевна Абгарян из Армении в преддверии годовщины Дня Победы поделилась с «Известиями» воспоминаниями о военных действиях и показала памятные фото и письма от президента РФ Владимира Путина. За долгие послевоенные годы ей удалось сохранить не только многочисленные медали и ордена, но и памятные фотографии военных лет, а также фото встреч с главами Армении и России.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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