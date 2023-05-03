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Силы РФ уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку
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Силы РФ уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы уничтожили артиллерийским ударом до 15 военнослужащих и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда те строили переправу через реку Жеребец в районе села Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 3 мая рассказал подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.

«<…> было выявлено инженерное подразделение противника <…>. Координаты были переданы артиллерийскому подразделению, которое уничтожило как живую силу, так и технику противника. <…> Ликвидировано отделение украинских боевиков», — сообщил он ТАСС, сославшись на данные разведки России.

Марочко добавил также, что при артиллерийском ударе «расход боеприпасов составил три снаряда калибра 122 мм».

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Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три самолета воздушных сил Украины.

Тогда же выяснилось, что военнослужащие противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа остановили танковый прорыв украинских войск. Были поражены два танка боевиков.

Россия 24 февраля минувшего года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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