Ветеран ВОВ Ефросинья Савва рассказала о военных действиях

Ветеран Великой Отечественной войны Ефросинья Даниловна Савва поделилась с «Известиями» 3 мая воспоминаниями о военных действиях. На фронте она была радисткой-разведчицей.

«Я ушла добровольно, мне 17 лет исполнилось. В пятый отдел пошли. Нам сказали, что будет плохо: знайте, немец на всё готов, а нам по 17 лет. А мы сказали, что мы защищаем Родину. И всё. И нас записали в особый отдел», — рассказала ветеран.

Однажды, чтобы выполнить задание, Савве пришлось прыгать из самолета.

Уволилась ветеран, будучи уже майором агентурной разведки. 9 мая 2023 года Ефросинья Даниловна отпразднует свое 98-летие.

Ранее в этот день ветеран ВОВ Виталий Яковлевич Полунов, проживающий в Израиле, поделился с «Известиями» историей своего боя против фашистов, за который он был награжден орденом Славы. Он рассказал, что во время начала войны жил в Мариуполе со своими родственниками. Спустя несколько дней после того, как в населенный пункт вошли фашисты, был объявлен сбор всех евреев в одном месте. Тогда Полунов понял, что нужно уходить из города, — помогла ему в этом знакомая бухгалтер. Она дала Виталию Яковлевичу справку, потому что у него «никакой бумаги не было, фамилию оставила, имя тоже. А отчество поменяла. Написала, что я работал на окопах, иду домой сейчас».

В этом году 9 мая россияне будут праздновать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на этот день. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».