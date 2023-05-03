Politico: Украина скрывает от союзников детали контрнаступления из-за утечки данных в США

Киев держит в секрете детали своего весеннего контрнаступления, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу его позиции на поле боя. Об этом во вторник, 2 мая, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских официальных лиц.

Украина воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках, о том, где и сколько войск они планируют выдвинуть на позиции. Однако некоторые украинские чиновники отметили, что Киев делится «некоторой базовой разведывательной информацией с США и другими европейскими странами, которые оказывали ему поддержку».

В сообщении отмечается, что точный план действий «знает лишь несколько человек в стране».

В администрации президента США Джо Байдена подчеркнули, что Украина никогда полностью не раскрывала Соединенным Штатам свои военные планы. Источник Politico заметил, что украинские власти «с самого начала были скупы на информацию».

6 апреля стало известно об утечке двух крупных партий секретных документов Пентагона. Речь идет приблизительно о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

В Пентагоне заявили, что утечка секретных документов была преднамеренной. Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер не сообщил других подробностей дела, сославшись на тайну следствия.

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра был арестован 13 апреля. На следующий день ему предъявили обвинения по двум пунктам: в несанкционированном изъятии засекреченных документов и передаче информации о национальной обороне. По первому пункту Тейшейре грозит до пяти лет тюрьмы. По второму он может получить до десяти лет заключения.