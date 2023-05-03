Ветеран ВОВ рассказал о награждении Орденом Славы после подвига в бою с фашистами

Ветеран Великой Отечественной войны Виталий Полунов, проживающий в Израиле, в среду, 3 мая, в преддверии годовщины Дня Победы поделился с «Известиями» историей своего боя против фашистов, за который он был награжден Орденом Славы.

Он рассказал, что во время начала войны проживал в Мариуполе вместе с родственниками. Через несколько дней после того, как в населенный пункт вошли фашисты, появилось объявление о сборе всех евреев в одном месте. Тогда Виталий Яковлевич понял, что нужно уходить из города — помогла ему в этом знакомая бухгалтер.

«Она дала мне справку, потому что у меня никакой бумаги не было, что я такой то, фамилию оставила, имя тоже. А отчество поменяла. Написала, что я работал на окопах, иду домой сейчас. Такую справку дала», — вспоминает ветеран.

Путь выдался долгим — приходилось ночевать в заброшенных скотоводческих фермах, питаться мерзлыми овощами. Иногда удавалось поесть в селах — местные давали вареную картошку.

Спустя несколько месяцев Виталий Яковлевич наткнулся на нашу воинскую часть, расположенную в лесу. Его отвели в полиотдел, начальником которого тоже оказался еврей. Там ему удалось получить путевой лист, который выдается солдатам для отправки в отпуск. С его помощью ветеран отправился к своей сестре в Алтайский край, где некоторое время поработал в кузнице.

Осенью он оказался в армии, проучился шесть месяцев на артиллериста, направился на фронт. Вспоминает, что приходилось ему и ходить в атаку, и отбиваться от фашистов, и ночевать в окопах. Питание тоже было нерегулярное — когда идет бой, приходилось голодать несколько дней подряд.

«Прошли сколько-то километров, остановились, уже темно было, переночевали в селе. И когда мы выходили, по нам начали стрелять. Мы развернули орудия, а не видно, откуда стреляют. А у меня было зрения 100%. Я заметил шевеление травы, определил пулеметные гнезда. Сел за прицел, уничтожил — было видно, как они в воздух взлетели. Потом стал бить по их окопам. Снарядов пять, и пехота стала отступать. Стал бить по отступающей пехоте, а наша пошла в наступление. Позже на этом направлении, где было только мое орудие, насчитали 15 убитых фашистов и два пулеметных гнезда по два человека. За этот бой меня наградили Орденом Славы», — рассказывает ветеран об одном из своих самых запоминающихся боев.

Вместе с боевыми товарищами Виталий Яковлевич дошел до Берлина, после чего его перебросили в Восточную Пруссию. Немецкие части они преследовали до 17 мая, даже после того, как им объявили о Дне Победы.

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