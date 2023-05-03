Глава комитета начальников штабов ВС США Милли: ВСУ обладают возможностями для наступления

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть возможности для проведения контрнаступления. Об этом заявил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли во вторник, 2 мая.

«У украинцев сейчас есть возможности для нападения, они могут проводить наступательные операции, а также у них есть возможности для обороны, значительно улучшенные по сравнению с тем, что было всего год назад», — заявил Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

Глава ведомства объяснил, что сейчас Киев может либо атаковать, либо обороняться. Это зависит от того, какую тактику выберет командование. Но в любом случае возможности украинских сил увеличились благодаря поддержке Запада.

2 мая украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко обвинил плохие погодные условия в задержке контрнаступления украинской армии. При этом официальные лица Запада расходятся во мнениях о готовности Украины к наступлению.

1 мая британская газета The Guardian сообщила, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после всех поставок оружия и финансирования.

В конце апреля украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.