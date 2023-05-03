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На головное предприятие Grow Food пожаловались в прокуратуру

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Фото: Соцсети
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Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в работе предприятий компании-производителя готовой еды Grow Food в Санкт-Петербурге. Об этом ведомство сообщило главе организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олегу Павлову. С документом ознакомились «Известия».

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Причем здесь массовое отравление в Ростове-на-Дону и в каких регионах стоит ожидать проверок

Общественник ранее предложил провести проверку всех предприятий по изготовлению готовой еды после массового отравления людей в Ростове-на-Дону в феврале. Тогда у 50 человек, которые питались продукцией этой компании, диагностировали острый гастроэнтерит. Позже число пострадавших увеличилось до 70.

«Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в марте принято участие в проверках в отношении ООО «ГФ Фудхолдинг», осуществляющего деятельность по производству готовых наборов продуктов питания Grow Food, и ООО «ГФ Трейд» по месту хранения кулинарной продукции торговой марки Grow Food», — говорится в документе.

В нем указывается, что в ходе проверок выявили целый ряд нарушений.

«Выявлены факты нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования в части организации производственного контроля, дезинфекции производственных помещений, хранения продукции, прохождения периодических медицинских осмотров сотрудников», — отмечает Роспотребнадзор в письме.

Ведомство сообщает, что управление по Санкт-Петербургу направило выводы по итогам проверки в прокуратуру Колпинского и Московского районов города. Кроме того, в ответе говорится о результатах расследования и внеплановой проверке предприятий готовой еды Good Food ИП «Кухарев» в Ростове-на Дону.

«По результатам лабораторных исследований в кулинарной продукции, полуфабрикатах, было обнаружено несоответствие требованиям действующего законодательства по микробиологическим показателям, в том числе обнаружена патогенная микрофлора», — говорится в документе Роспотребнадзора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Знай меры: на головное предприятие Grow Food пожаловались в прокуратуру

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