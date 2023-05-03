В Зеленограде два человека погибли при аварии с мотоциклом
В подмосковном Зеленограде при столкновении мотоцикла с легковушкой погибли два человека. По информации «Известий», авария произошла в ночь на среду, 3 мая, на Фирсановском шоссе.
Как сообщается, мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Водитель мотоцикла и его пассажир скончались на месте. Водитель легковушки не пострадал.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, устанавливаются обстоятельства аварии.
Ранее, 27 апреля, в городе Клинцы Брянской области молодой мотоциклист потерял ногу после ДТП с мопедом. Водитель мотоцикла после столкновения с травмами увезли в больницу, где ему ампутировали правую ногу.