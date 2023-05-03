Доцент рассказал о способах вычислить слежку через камеру смартфона

Большой расход трафика и быстрая разрядка батареи могут означать слежку через камеру смартфона. Об этом в среду, 3 мая, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, для обнаружения слежки в первую очередь стоит проверить, есть ли у скаченных на телефон приложений доступ к камере. Если да, то его следует отключить и в будущем не давать согласие на подобные запросы.

Как указал Тимофеев, стоит обратить внимание и на потребление заряда. Вычислить слежку можно с помощью настроек — если больше всего энергии потребляет камера, то подозрения о слежке могут быть оправданы. Узнать о шпионаже можно и через расход трафика — непрерывная трансляция видео с камеры может быстро исчерпать лимит.

Для особо подозрительных собеседник агентства советует купить чехол со шторками камер, чтобы блокировать любую нежелательную видеосъемку.

В конце декабря киберэксперт Валерий Степанов предупредил об угрозе слежки пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, в Telegram есть функция «Найти людей рядом», с помощью которой можно написать полноценный скрипт, отслеживающий перемещения пользователя. WhatsApp же, помимо геолокации, может собирать множество данных, позволяющих узнать телефонный номер и адрес электронной почты пользователя, историю его покупок и платежей.

18 декабря главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о способах защиты от взлома аккаунта в Telegram. По его словам, в этом помогут установка двухфакторной аутентификации и отказ ввода личных данных.