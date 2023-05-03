Жена пропавшего на Кубани аниматора не подтвердила смерть мужа и его коллеги
Супруга пропавшего в Краснодарском крае аниматора Дарья Чубко не подтвердила информацию о том, что ее муж Кирилл и его коллега Татьяна Мостыко были найдены мертвыми. Об этом она сообщила в среду, 3 мая, в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Это [была] неподтвержденная информация. Я прошу вас! Мне и так плохо! Не пишите соболезнования. Ни Кирилла, ни Таню еще не нашли», — написала она.
Поиски пропавших без вести ведутся уже четвертые сутки.
Ранее, 1 мая, на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае был обнаружен сгоревший автомобиль пропавших аниматоров. На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Следственного комитета (СК) России, видно, что машина полностью выгорела. В СК уточнили, что транспортное средство нашли в Брюховецком районе. Сам автомобиль уже забрал эвакуатор.
Тогда же следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»).
Жена Чубко рассказала, что 28 апреля аниматоры выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловская в город Усть-Лабинск. Проезжая участок автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанская, они бесследно пропали. Поздно вечером он перестал выходить на связь. Тогда же с банковских карт мужчины начались списания, всего исчезло около 200 тыс. рублей.