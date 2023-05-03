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Politico рассказала о сокрытии Украиной сведений о контрнаступлении от союзников

Politico: Украина скрывает от союзников детали контрнаступления из-за утечки данных в США
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Фото: Соцсети
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Украинская власть скрывает от стран, оказывающих военную поддержку, детали своего контрнаступления. Так она старается предотвратить утечку информации и не поставить военную операцию под угрозу, о чем во вторник, 2 мая, сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

«Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках, о том, где и сколько войск они планируют выдвинуть на позиции для операции», — говорится в материале.

По данным издания, Украина воздерживается от обмена данными с США из-за недавней утечки секретных документов от американского военнослужащего Джека Тейшейра. Тогда в Сети распространилась информация о позициях киевских войск, их запасах оружия и оценках потерь.

Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена настаивают на том, что Украина никогда полностью не раскрывала Соединенным Штатам свои военные планы. Источник Politico заметил, что украинские власти «с самого начала были скупы на информацию».

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина не обязана уведомлять США о чем-то заранее. Однако он подчеркнул, что страны по-прежнему поддерживают тесные отношения.

«Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть всё необходимое, когда они будут готовы к работе», — заявил он.

База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона
Появление секретных документов в интернете может быть американской кампанией по дезинформации

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

В Пентагоне заявили, что утечка секретных документов была преднамеренной. Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер не сообщил других подробностей дела, сославшись на тайну следствия.

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра был арестован 13 апреля. На следующий день ему предъявили обвинения по двум пунктам: в несанкционированном изъятии засекреченных документов и передаче информации о национальной обороне. По первому пункту Тейшейре грозит до пяти лет тюрьмы. По второму он может получить до десяти лет заключения.

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