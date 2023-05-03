В Калужской области захоронили останки 29 красноармейцев

Останки почти трех десятков советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, с почестями перезахоронили 2 мая на территории мемориального комплекса в деревне Кузьминичи Калужской области. Их нашли случайно — во время прокладки газопровода.

«Всего было найдено почти вдвое больше погибших, но работы с некоторыми останками еще ведутся. Поэтому пока что земле предано только 29 бойцов», — рассказал «Известиям» местный активист-поисковик Николай Сафонов.

По его словам, экспертам удалось установить личность только одного павшего солдата. Это Осетров Константин Касьянович, родившийся в 1913 году в Сталинградской области на хуторе Новомаксимовском.

Большинство найденных советский бойцов, вероятно, погибло в 1941 году, когда нацисты через Калужскую область наступали на Москву, считает Николай Сафонов. Соотношение сил было неравным, советским солдатам приходилось сражаться «буквально один против ста», отметил эксперт.



«Некоторых павших обнаружили на глубине почти 5 м. Это позволяет предположить, что погибших сбрасывали в воронку от авиаудара. Вероятно, целью немцев был мост, находящийся поблизости, но снаряды по нему не попали», — рассказал он.

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