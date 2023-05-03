Российские маркетплейсы отметили рост продаж товаров для творчества

Маркетплейсы OZON и Wildberries сообщили «Известиям», что россияне стали чаще покупать продукцию для творчества и хобби в 2022-2023 годах в сравнении с 2021-м.

«Спрос россиян на товары для творчества и рукоделия на Wildberries стабильно растет. Например, в 2022 году продажи этого сегмента выросли на 90%, а в I квартале 2023 года — уже на 132%», — сообщили в пресс-службе платформы.

В свою очередь, OZON отмечает рост продаж в I квартале 2023 года на 16%, при этом цены на товары выросли всего на 1%. Многие покупатели берут готовые наборы для творчества — как рассказали в пресс-службе OZON, в числе самых популярных товаров на маркетплейсе оказался набор акриловых красок для создания отпечатка рук.

Как объяснили «Известиям» в Российской арт-терапевтической ассоциации, всплеск интереса россиян к продукции для творчества и хобби может быть вызван подсознательным или осознанным желанием унять тревогу и стресс на фоне текущих событий — таким образом, россияне прибегают к самостоятельной арт-терапии.

Подробнее читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00

Кисти в руки: спрос на товары для занятия искусством вырос в разы