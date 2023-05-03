Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ заявили об обратном эффекте санкций против РФ
Происшествия
Украинские боевики обстреляли натовскими снарядами село Сладкое в ДНР
Общество
Патрушев рассказал о попытках Запада приравнять идеологию фашизма к коммунизму
Мир
ВВС Израиля нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в Алеппо
Общество
Прокуратура поставила на контроль расследование пожара в Балашихе
Общество
После взрыва в Брянской области открыли автобусное сообщение для пассажиров
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
Общество
Экс-директор Дома моды назвал последние годы жизни Зайцева адом
Общество
Три человека погибли в результате пожара в Балашихе
Мир
СМИ узнали о новом пакете военной помощи США для Украины на $300 млн
Общество
В Крыму на месте нацлагеря «Картофельный городок» открыли мемориальный сквер
Экономика
В РФ хотят массово возводить арендные фермы
Общество
Синоптики спрогнозировали до 16 градусов тепла в Москве в среду
Сюжет:

Госсекретарь США Блинкен заявил о начале контрнаступления ВСУ в ближайшие недели

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина планирует контрнаступление в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналисту Fox News, которое было опубликовано во вторник, 2 мая на сайте Госдепа.

«Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что из этого выйдет», — подчеркнул госсекретарь.

Он также подчеркнул, что для коллективного Запада важна целостность, суверенитет и независимость Украины.

«Леопард» и другие животные: какое оружие уже получила Украина
Киев готовит большое наступление, эксперты дали прогнозы

Накануне американский генерал Марк Милли заявил, что Украина готова к контрнаступлению «прямо сейчас». Он объяснил это достаточным количеством необходимых ресурсов.

Он также предположил, что конфликт не закончится в текущем году. По словам Милли, любой из сторон столкновения будет сложно достичь своих политических целей.

Ранее в этот день украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко обвинил плохие погодные условия в задержке контрнаступления украинской армии. При этом официальные лица Запада расходятся во мнениях о готовности Украины к контрнаступлению.

1 мая британская газета The Guardian сообщила, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после всех поставок оружия и финансирования.

В конце апреля украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023