Госсекретарь США Блинкен заявил о начале контрнаступления ВСУ в ближайшие недели

Украина планирует контрнаступление в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналисту Fox News, которое было опубликовано во вторник, 2 мая на сайте Госдепа.

«Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что из этого выйдет», — подчеркнул госсекретарь.

Он также подчеркнул, что для коллективного Запада важна целостность, суверенитет и независимость Украины.

Накануне американский генерал Марк Милли заявил, что Украина готова к контрнаступлению «прямо сейчас». Он объяснил это достаточным количеством необходимых ресурсов.

Он также предположил, что конфликт не закончится в текущем году. По словам Милли, любой из сторон столкновения будет сложно достичь своих политических целей.

Ранее в этот день украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко обвинил плохие погодные условия в задержке контрнаступления украинской армии. При этом официальные лица Запада расходятся во мнениях о готовности Украины к контрнаступлению.

1 мая британская газета The Guardian сообщила, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после всех поставок оружия и финансирования.

В конце апреля украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.