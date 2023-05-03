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Прокуратура поставила на контроль расследование пожара в Балашихе

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Фото: t.me/mosoblproc
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Прокуратура Московской области контролирует выяснение обстоятельств и причин пожара в городе Балашиха. Об этом стало известно в среду, 3 мая.

«Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что огонь ликвидирован на площади около 300 кв. м. Деятельность правоохранителей и спецслужб координирует Балашинский городской прокурор Никита Брыкин.

О происшествии стало известно ранее этим же днем, 2 мая. По данным экстренных служб, в результате возгорания три человека погибли, два были госпитализированы.

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