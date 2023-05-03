В результате пожара в Балашихе пострадали пять человек
При возгорании в подмосковной Балашихе пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС вечером во вторник, 2 мая.
Загорелась хозяйственная постройка на улице Гагарина. Пожар удалось локализовать на территории в 300 кв. м, отмечается в сообщении ведомства.
На месте происшествия работают 15 единиц техники, а также 53 человека.
2 мая в Актюбинской области республики Казахстан произошло возгорание на газоперерабатывающем заводе. Пострадали четыре рабочих, они были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.