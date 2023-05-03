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Происшествия
В результате пожара в Балашихе пострадали пять человек

В результате пожара в Балашихе пострадали пять человек

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Фото: Управление МЧС РФ по Московской области
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При возгорании в подмосковной Балашихе пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС вечером во вторник, 2 мая.

Загорелась хозяйственная постройка на улице Гагарина. Пожар удалось локализовать на территории в 300 кв. м, отмечается в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают 15 единиц техники, а также 53 человека.

2 мая в Актюбинской области республики Казахстан произошло возгорание на газоперерабатывающем заводе. Пострадали четыре рабочих, они были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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