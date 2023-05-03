В Москве на МКАД столкнулись две грузовые машины
В Москве на внутренней стороне 28-го километра МКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта во вторник, 2 мая.
По информации ведомства, инцидент произошел недалеко от съезда на Липецкую улицу, который сейчас полностью перекрыт. На месте работают оперативные службы. Детали произошедшего и информация о пострадавших устанавливаются.
Накануне в Петрозаводске произошло массовое столкновение автомобилей. Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в стоящий впереди Nissan, который отбросило на Renault Logan. Пострадал водитель Nissan. Он был госпитализирован.