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Следователи и криминалисты выехали на место происшествия на ЖД в Брянской области

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Фото: СК РФ
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Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале 2 мая.

«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в публикации.

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Как сообщили в РЖД, ранее этим же днем вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и около 20 вагонов грузового поезда на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов.

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