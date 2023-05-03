Следователи и криминалисты выехали на место происшествия на ЖД в Брянской области
Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале 2 мая.
«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в публикации.
Как сообщили в РЖД, ранее этим же днем вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и около 20 вагонов грузового поезда на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов.