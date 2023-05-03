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Минобороны опубликовало кадры работы артиллерийских подразделений ВДВ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России работают со 120-миллиметровыми самоходными орудиями «Нона-С» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Соответствующими кадрами поделилось Минобороны в среду, 3 мая.

Подразделения также оснащены 240-миллиметровыми самоходными минометами «Тюльпан» и ведут боевую работу по уничтожению командно-наблюдательных пунктов и живой силы, а также разрушают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ), окопавшихся в лесном массиве.

Десантники используют беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций украинских военных. Экипажи самоходных орудий «Нона» совершают марш на огневые позиции, проводят прицеливание и наносят огневое поражение. Корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется с квадрокоптеров. После выполнения работы экипажи оперативно меняют позиции.

«С нашей стороны тут достаточно большое количество артиллерии: как маленькая артиллерия, так и дальнобойная. Реактивных систем хватает. Со стороны противника очень редкие ответы», — рассказал о боевой работе командир орудия «Нона-С» с позывным «Рыбак».

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26 апреля официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды РФ при поддержке ВДВ пресекли попытки украинских боевиков контратаковать на северном и южном флангах в Артемовске (украинское название — Бахмут).

В тот же день оборонное ведомство показало нанесение ударов по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе националистов экипажами установок «Нона» ВДВ РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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