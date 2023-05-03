ПСЖ отстранил Месси от команды на две недели за поездку в Саудовскую Аравию
Руководство французского футбольного клуба ПСЖ отстранило нападающего Лионеля Месси от тренировок и матчей на две недели за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил RMC Sport.
1 мая форвард оставил расположение клуба без разрешения главного тренера Кристофа Гальтье и футбольного советника Луиша Кампуша и улетел в Саудовскую Аравию, пишет НСН. Как отмечает RT, Месси является амбассадором туризма Саудовской Аравии. В рамках проекта он посетил Эр-Рияд после поражения в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:3).
В нынешнем сезоне Лионель Месси провел 37 матчей за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и сделал 19 результативных передач.
Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами истекает летом 2023 года, пишет «Спорт-Экспресс». Стороны не достигли прогресса в переговорах по новому контракту, отмечает сайт kp.ru. Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов сделать предложение Месси с зарплатой порядка €400 млн в год.
17 апреля президент каталонского клуба «Барселона» Жоан Лапорта на встрече с болельщиками подтвердил, что аргентинский нападающий Лионель Месси вернется в команду.
5 апреля появилась информация, что Лионель Месси намерен покинуть французский клуб «Пари Сен-Жермен». Как сообщает телеканал «360», причиной может служить сокращение зарплаты. Нападающего не устроили условия, обозначенные в новом контракте, из-за чего Месси рассматривает возвращение в футбольным клуб «Барселона», пишет сайт aif.ru.
В июле 2021 года Месси ушел из ФК «Барселона». Футболист получил статус свободного агента. Летом того же года спортсмен стал игроком «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).